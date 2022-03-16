شركة الجملة: 100 سيارة لتوفير السلع بأسعار مخفضة في المناطق النائية

قال عادل عبدالعزيز، العضو المنتدب لشركة الجملة التابعة لوزارة التموين، إن الوزارة ضاعفت أرصدة السلع الأساسية في الأسواق بأسعار مخفضة تصل من 25 إلى 30%، للحافظ على التوازن السعري للسلع.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية لتوفير السلع المخفضة للمواطنين، لافتًا إلى افتتاح 200 شادر في المحافظات منذ أمس وتستمر حتى منتصف رمضان.

وأشار إلى توفير حوالي 100 سيارة محملة بالسلع الجافة واللحوم والدواجن والأسماك للوصول إلى المناطق النائية، مضيفًا أن «الكراتين متوفرة بأسعار تبدأ بـ52 جنيها للـ6 أصناف، و95 جنيها للـ8 أصناف، و123 جنيها للـ10 أصناف الأساسية بجانب البلح الفاخر، أو عن طريق الكوبونات بفئاتها المقترحة».

وأوضح أنه تمت إضافة كوبون بفئة 200 جنيه اليوم إلى الفئات الموجودة والتي تتراوح من 20 إلى 50 إلى 100 جنيه، قائلا إن المواطن يمكنه من خلال هذه الكوبونات اختيار السلع التي يحتاجها.

https://fb.watch/bNVoZ7UZyg/