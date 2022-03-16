قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا تضم شبكة من المختبرات البيولوجية التي تمول من الخارج، لافتًا إلى أنها تنفذ برامج بيولوجية، لخلق حوامل الأمراض المسببة لفيروس كورونا والكوليرا، وغيرها من الأمراض المميتة.

وأضاف في كلمة له، مساء الأربعاء: «الأوكرانيون يحاولون إزالة آثار البرامج البيولوجية»، متابعًا: «بالقرب من الحدود الروسية تصنع المواد الأولية للأسلحة البيولوجية، وهو تطور يمثل تهديدًا مباشرًا لروسيا».

وتابع: «الأمر يجري وسط تجاهل مباشر وساخر لأمننا، لم يتركوا أمامنا خيارًا سلميًا لحل تلك المشكلة، التي لم تظهر بسببنا، واضطررنا لبدء العملية العسكرية الخاصة وإرسال القوات إلى كييف وغيرها من المدن، ليس لاحتلال أوكرانيا، وإنما لمساعدة سكان دونباس».

وذكر أنه اقترح على الجانب الأوكراني سحب قواتهم من المدن لكنهم رفضوا ذلك، مؤكدًا أن «العملية العسكرية في أوكرانيا تسير وفق الخطة الموضوعة مسبقا».

وأردف: «أوكرانيا التي تشجعها أمريكا وغيرها من الدول، كانت مستعدة للحل العسكري والإبادة العرقية في دونباس، والهجوم عليها وعلى شبه جزيرة القرم كانت مسألة وقت لا أكثر، ولم يتوقفوا عن العمليات الهجومية التي تجري من خلال الخلايا النائمة في شبه الجزيرة».