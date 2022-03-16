قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الغرب داسوا على كل المبادئ بما فيها المبادئ الأولمبية، التي تشمل أن «الرياضة خارج السياسة»، لافتًا إلى أن المواطنين الروس يتعرضون لإساءة في الخارج.

وأضاف في كلمة له، مساء الأربعاء، أن الغرب يمتنعون عن تقديم المساعدة الطبية للمواطنين الروس، ويحرمونهم من التعليم، متابعًا: «الفنانون يطردون من عملهم، والغرب يتعاملون بعدم احترام مع المواطنين المتحدثين باللغة الروسية».

وأشار إلى أن ما يتعرض له الروس مماثل للأحداث التي وقعت في ألمانيا، خلال ثلاثينيات القرن الماضي والدول التي انضمت إلى نظام أدولف هتلر، منوهًا إلى أن روسيا تعرضت لهجمات في المجال السيبراني.

ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الغربية وُجهت ضد روسيا، معقبًا: «حرية الصحافة مجرد خيال، تلك الوسائل تستخدم كل المعلومات المزيفة، وإحدى شبكات التواصل الاجتماعي الأمريكية نشرت دعوة بشكل صارخ إلى قتل المواطنين الروس».

وذكر أن «اللهجة المتعجرفة والمتكبرة من الغرب تستهدف تحقيق أهداف جيوسياسية»، مضيفًا: «لا يريدون رؤية روسيا ذات سياسة مستقلة ومتقدمة، يدعمون الإرهابيين والمتطرفين والانفصاليين في الشيشان حتى تكون روسيا دولة ضعيفة وتفتيتها، لكنهم لم ولن ينجحوا في ذلك».

وأوضح أن الغرب يشجعون الطابور الخامس في روسيا ويصرفون العديد من الأموال من أجل هذا الهدف، قائلًا: «يعيشون في الخارج ويمولون الطابور الخامس هنا».