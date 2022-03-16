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الإصابة تحرم أوجسبورج من نوح جويل بازي حتى نهاية الموسم

د ب أ
نشر في: الأربعاء 16 مارس 2022 - 8:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 مارس 2022 - 9:02 م

أعلن نادي أوجسبورج، المنافسة ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، اليوم الأربعاء، غياب لاعبه نوح جويل بازي عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي، بعد أن أصيب بتمزق في أربطة الركبة اليمنى.

وصرح شتيفان رويتر، المدير الرياضي لأوجسبورج "نأمل أن يتمكن نوح من تحويل تركيزه إلى المستقبل سريعا بعد هذا التشخيص".

وأضاف رويتر "سوف نمنحه كل الدعم الذي يحتاجه لاستعادة لياقته مرة أخرى في أقرب وقت ممكن".

يذكر أن أوجسبورج يحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الألماني حاليا برصيد 26 نقطة، عقب تحقيقه 5 انتصارات و10 تعادلات وتلقيه 11 خسارة.


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