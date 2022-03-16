قال الدكتور مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن نسبة التضخم في الولايات المتحدة وصلت إلى 7.9% للمرة الأولى منذ 40 سنة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن التضخم أدّى إلى زيادة في كل أسعار كل السلع، مؤكّدًا أن المصانع بدأت في العمل على تصغير العبوة مع زيادة السعر ولو بنسبة بسيطة.

وأوضح أنّ نسبة ارتفاع الأسعار متراكمة ولا تتواكب مع التضخم وحسب، مشيرًا إلى أن "جالون البنزين" في ولاية كاليفورنيا وصل إلى ستة دولارات بينما كان أقل من ثلاثة دولارات.

ولفت إلى أنّ أسعار البنزين والسولار تحدّد أسعار كل السلع في الولايات المتحدة، موضحًا أنّ كل ولاية تحاول تقديم الدعم بطرق مختلفة بينها مثلًا تقديم الدعم حال الاعتماد على الطاقة الشمسية في المنازل على تقسيط يستمر 20 عامًا.

ونوه بأن بعض الولايات بدأت دعم عملية استخراج الغذاء من داخل المنزل، وهو أمرٌ وصفه بالمهم للغاية في دعم الاقتصاد، مشيرًا إلى اتخاذ قرار في بعض الولايات بالإعفاء من الضرائب.