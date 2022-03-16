الرئيس الأوكراني: دقيقة صمت في التاسعة من كل صباح تكريما لضحايا الغزو الروسي

قال رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، إنه «وقع مرسومًا بشأن الوقوف دقيقة صمت وطنية في التاسعة من كل صباح؛ تكريما لذكرى كل من ماتوا في الحرب ضد روسيا».

وبحسب ما نشرته وكالة «إنترفاكس» الأوكرانية، مساء الأربعاء، نوه «زيلينسكي» إلى أن الإرهاب والغزو الروسي تسبب في سقوط العديد من الضحايا، متابعًا: «كل صباح في الساعة التاسعة، في جميع أنحاء أقاليمنا، سنتذكر الأوكرانيين الذين ضحوا بأرواحهم، عسكريين ومدنيين، بالغين وأطفال».

ويجتمع اليوم الأربعاء، وزراء دفاع حلف الناتو، لبحث خطط لإرسال جنود لشرق أوروبا، بقيادة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وفرّ نحو 3 ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وفقا لأرقام نشرتها المنظمة الدولية للهجرة، أمس الثلاثاء، أشارت إلى أن نصف هؤلاء اللاجئين هم أطفال مع أهلهم أو بدون مرافق.

وقررت روسيا، أمس الثلاثاء، مغادرة مجلس أوروبا متهمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بجعله أداة في خدمة «توسعهما العسكري والسياسي والاقتصادي شرقا»، في اليوم العشرين لبدء غزو القوات الروسية لأوكرانيا.

ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن تقديم مساعدات جديدة بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا؛ لدعمها في مواجهة القوات الروسية التي تشدد حصارها، على الرغم من محادثات جديدة بين كييف وموسكو وصفها الرئيس الأوكراني بأنها «أكثر واقعية».

وسيعلن الرئيس جو بايدن، عن تقديم المساعدات الجديدة، بعد خطاب عبر الفيديو لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمام الكونجرس الأمريكي.