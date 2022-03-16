الخارجية الأمريكية: قائمة العقوبات المفروضة على روسيا لن تشمل مشاريعها النووية مع إيران

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم /الثلاثاء/، أن قائمة العقوبات المفروضة على روسيا لن تشمل مشاريعها النووية مع إيران ضمن خطة العمل المشتركة التي تعمل دول الغرب على إحيائها مع طهران.

ونوه برايس - حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية - إلى أن الاقتصاد الروسي يعاني من أكبر نكسة يتعرض لها منذ سقوط الاتحاد السوفييتي بفعل العقوبات التي فرضتها دول الغرب على موسكو.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد فرضت في وقت سابق من اليوم، عقوبات جديدة متعلقة بروسيا، تستهدف 15 فردا وكيانا واحدا، وشملت أحدث العقوبات الأمريكية، إجراءات جديدة تستهدف الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وقاضيا روسيا.