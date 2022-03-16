ناصر ماهر يكشف الفارق بين تواجده في الأهلي وفيوتشر

علق ناصر ماهر، صانع ألعاب فيوتشر، على أحرازه 3 أهداف "هاتريك"، في فوز فريقه برباعية أمام سموحة في الدوري المصري، موضحا الفارق بين النسخة الحالية ونسخته كلاعب في الأهلي.

وقال ناصر في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس": «الحمد لله على الفوز أمام سموحة، سعيد بتسجيل 3 أهداف، هذا نتاج عمل وكفاح على مدار فترة طويلة».

وأضاف: «المشاركة والاستمرار في خوض المباريات من العناصر الأساسية لجعل أي لاعب في حالة رائعة، وذلك في ظل الامكانيات التي وهبك الله ايها لتصبح لاعبا جيدا».

وعن الفارق بين تواجده في الأهلي وفيوتشر، أجاب: «بعد أول مباراة لي مع الأهلي لم أخض أي مباراة بسبب الإصابة لمدة 4 أشهر، وبعد ذلك لم يكن أي مجال من أي شخص للمساعدة لأكون موجودا».

وشدد: «مجلس إدارة الأهلي ومحمود الخطيب كان يطمئنا علي كثيرا أثناء إصابتي، لكن فنيا كان لدي مشاكل».

واختتم تصريحاته: «علي ماهر واثق في إمكانياتي ويريد مننا دائما أن نصنع الفارق مع الفريق، ولولا زملائي في الفريق لما وصلت لهذا المستوى».