ارتفاع عدد قتلى الصحفيين في المكسيك منذ بداية العام إلى ثمانية

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أعلن الادعاء في المكسيك مقتل مدير موقع إخباري أمس الثلاثاء غربي البلاد، وذلك بعدما لقي صحفي يعمل معه المصير نفسه قبل أكثر من شهر.

وأوضح الادعاء أنه تم العثور على جثة أرماندو ليناريس، مدير موقع "مونيتور ميتشواكان" مقتولا جراء إصابته بأعيرة نارية، في شقة خاصة بمدينة زيتاكوارو بولاية ميتشواكان غربي البلاد بعد ظهر أمس.

وأعلنت السلطات أنها ستفتح تحقيقا.

وكان الصحفي بالموقع روبرتو توليدو قُتل أيضا في أواخر كانون الثاني/يناير.

وأكد ليناريس في ذلك الوقت أن العاملين بالموقع يتلقون تهديدات بالقتل منذ أشهر، وربط الأمر بتقرير عن الفساد كان نشره الموقع.

وقال في حينه :"لقد كلفنا كشف فساد الحكومات والمسؤولين والسياسيين اليوم أحد زملائنا".

وكان تقرير منظمة "مراسلون بلاد حدود" صنف المكسيك العام الماضي الدولة الأكثر خطورة على الصحفيين، وذلك للعام الثالث على التوالي.

تجدر الإشارة إلى أن ليناريس هو ثامن صحفي يقتل في المكسيك منذ مطلع العام الجاري.