سول: كوريا الشمالية فشلت في إطلاق قذيفة مجهولة الهوية

ذكرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أجرت إطلاقا فاشلا لقذيفة مجهولة الهوية صباح اليوم الأربعاء بالقرب من منطقة سونان في بيونج يانج، لافتة إلى أن المحاولة فشلت بعد وقت قصير من الإطلاق.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أفادت هيئة الأركان بأن سلطات استخبارات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تحليلا إضافيا لتقييم الموقف.

وقال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة للصحفيين "في هذه المرحلة، تقييمنا هو أنه على ما يبدو فشلت عملية الإطلاق، لأن القذيفة فشلت في الوصول إلى ارتفاع معين في مرحلة التعزيز المبكرة.. رافضا التعليق على سؤال عما إذا كانت القذيفة سقطت أو انفجرت في الجو".

وفي نفس الإطار أعربت منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) اليوم عن قلقها إزاء استمرار كوريا الشمالية في إطلاق الصواريخ، مؤكدة أن هذه الخطوة تشكل خطرا جسيما على الطيران المدني الدولي.

وجدد مجلس إدارة وكالة الأمم المتحدة ومقرها مونتريال قلقه إزاء "عمليات إطلاق الصواريخ غير المعلنة لكوريا الشمالية والتي تشكل خطرا جسيما على الطيران المدني الدولي"، وفقا لبيان نشر على موقعها على الإنترنت.

وأضاف البيان "أن كوريا الشمالية بصفتها دولة عضو في منظمة الطيران المدني الدولي، يجب أن تخطر البلدان المجاورة بأي نشاط أو حادث ينشأ من أراضيها قد يشكل مخاطر على طرق أو عمليات الطيران المدني القريبة".