إنبي يحسم موقف إيبوكا وجاد من مفاوضات الأهلي والزمالك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أوضح مجلس إدارة نادي إنبي، اليوم الإربعاء، حقيقة العروض التي وصلت للاعبي الفريق البترولي من الأهلي والزمالك بالفترة الأخيرة.

وتردد في الأيام الماضية، وجود مفاوضات من قبل إدارة الأهلي والزمالك، مع مسؤولي إنبي، للتفاوض حول شراء كل من النجم النيجيري جون إيبوكا وحارس الفريق محمود جاد.

عضو مجلس إدارة نادي إنبي، محمد خالد غرابة، صرح تلفزيونيا لقناة صدى البلد قائلًا:" إيبوكا من الأعمدة الرئيسية للفريق، ولا توجد عروض رسمية تخصه".

وأضاف:" في حالة وصول عروض للاعب، بالتأكيد سنناقشها وندرسها جيدًا".

وأكمل:" الأمر نفسه ينطبق على الثنائي محمود جاد، ومروان داوود".

وأتم:" إنبي لديه مجموعة من اللاعبين الممزيين، بالإضافة لوجود مجموعة متميزة بقطاع الناشئين سيتم تصعيدهم تدريجيًا للاعتماد عليهم بالفترة المقبلة".