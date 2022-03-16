شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "الناتو"، ينس ستولتنبيرج، من أن الحلف "لن يتسامح مع أي هجوم ضد دولة من أعضاءه".

وأضاف الأمين العام، في تصريحات له نقلتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم الأربعاء، أن "لا يجب أن تشك موسكو في أن الناتو لن يتسامح مع أي هجوم على سيادة الحلفاء أو وحدة أراضيهم".

وأوضحت القناة أن هذه التصريحات جاءت بعد هجوم روسي على قاعدة عسكرية بالقرب من الحدود الأوكرانية مع بولندا، العضو في الناتو، خلال نهاية الأسبوع، في ظل مخاوف بشأن كيفية تصعيد الحرب بسهولة.

ولفت ستولتنبيرج إلى أنه إذا تعرضت دولة من دول الناتو لهجوم مباشر، فإن جميع الأعضاء ملزمون بالدفاع عنها.