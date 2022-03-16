أعلن الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن مستشفيات الصحة بقنا لم تستقبل حالات مصابة بفيروس كورونا سواء بالمستشفيات العامة أو المركزية وذلك لليوم الثاني على التوالي، مما يعد إنجازا كبيرا للفريق الطبي ولمستشفيات مديرية الصحة في سرعة التعامل مع الحالات المصابة وإتباع أحدث بروتوكولات العلاج الخاصة بالتصدي لوباء كورونا.

وأضاف تاوضروس، أن جنود الجيش الأبيض بقطاع الصحة بقنا يعملون ليل نهار من أجل العمل علي التصدي لفيروس كوفيد 19 مثمنا دورهم التاريخي في الوقوف يدا بيد من أجل القضاء علي الكورونا.

وأضاف تاوضروس، أن علي المواطنين متابعة الإلتزام بإرتداء الكمامات وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية.