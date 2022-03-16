الصحة توافق على إنشاء مستشفى مركزي بمدينة الفتح في محافظة أسيوط

وافق الدكتور خالد عبدالغفار القائم بعمل وزير الصحة، على إنشاء مستشفى مركزي بمدينة الفتح في محافظة أسيوط، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

حيث تضمن كتاب مساعد وزير الصحة لشئون الرعاية الصحية، والمشرف على المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الدكتور أحمد السبكي، المرسل إلى الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، برقم 1420 في 10 مارس 2022، سرعة توفير مساحة الأرض المخصصة لإقامة المستشفى وإرسال محضر المجلس التنفيذي بالموافقة على تخصيص الأرض لإقامة المستشفى لخدمة أهالي مدينة وقرى مركز الفتح.

وقال الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إنه تم مخاطبة المحافظة بكتابى مساعد وزير الصحة لسرعة التنسيق مع رئيس المدينة لتوفير مكان لإنشاء المستشفى؛ لتخفيف المعاناة عن أهالي قرى مركز الفتح، حيث لا يوجد لديهم مستشفى.

وقال النائب أحمد جودة، عضو مجلس النواب عن دائرة الفتح وأبنوب، إنه عند عدم تحرك المحافظة لتوفير الأرض اللازمة يضيع المشروع على المواطنين، مشيرا إلى أن تقاعس مسؤولي المحافظة في متابعة مشروعات المبادرات الرئاسية "حياة كريمة"، أضاع كثيرا من المشروعات التي تخدم المواطنين من ناحية، وتعطيل أخرى بسبب عدم المتابعة والروتين الذي تشهده المحافظة، موضحا أنه يسعى لتوفير مساحة الأرض داخل إحدى الوحدات الصحية بالفتح؛ لتنفيذ إنشاء المستشفى.