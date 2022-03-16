الصين ترفض العقوبات الأمريكية الآحادية كافة وتحث واشنطن على عدم الإضرار بمصالحها

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم الأربعاء، عن رفض بلاده لأي شكل من أشكال العقوبات الأمريكية الآحادية المحتملة ضد بكين، في ظل مزاعم أمريكية بطلب روسيا "مساعدات عسكرية واقتصادية" من بكين في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال متحدث الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي وفق ما نشرته الخارجية الصينية عبر موقعها الإلكتروني، ردا على سؤال حول احتمالات فرض عقوبات أمريكية ضد الصين بسبب موقفها من الأزمة الأوكرانية، إن "الصين تعارض أي شكل من أشكال العقوبات الأمريكية الآحادية، وسوف تحمى بحزم الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والأفراد الصينيين".

وأضاف "تحث بكين واشنطن على عدم الإضرار بالحقوق والمصالح المشروعة للصين بأي شكل من الأشكال"، مشددا أن "العقوبات لم تكن أبدا وسيلة فعالة لحل المشاكل".