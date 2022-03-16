القومي للمرأة: مصر تعد من أكثر الدول تأثرا بالتداعيات السلبية لتغير المناخ

قالت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم الأربعاء، إن مصر تعد من أكثر الدول تأثرا بالتداعيات السلبية لتغير المناخ، على الرغم من مساهمتها المحدودة للغاية في هذه التداعيات، إذ لا تزيد مساهمتها في الانبعاثات الحرارية العالمية عن 0.6% وفقا للإحصائيات، ما يأتي كنتاج تسارع الجهود والسياسات الوطنية للحفاظ على البيئة، إدراكا لأهمية ذلك في دفع عجلة التنمية المستدامة، وتحقيق الالتزام الواجب بضمان مستويات المعيشة اللائقة للمواطنين تحديدا، ولالتزام مصر بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأوضحت مرسي، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW66): حول «تحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق تغير المناخ، وسياسات وبرامج الحد من مخاطر الكوارث البيئية، أن «لكل فرد الحق في بيئة صحية وأن حمايتها واجب وطني، وأن الدولة ملتزمة بإصدار القوانين اللازمة للحفاظ عليها وضمانا للاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية".

وأوضحت أنه في ضوء تأثيرات تداعيات تغير المناخ على المرأة، خاصة فيما يتعلق بصحتها وأمنها الغذائي ومستوى معيشتها اللائق، فقد بادرت مصر إلى اتخاذ العديد من الخطوات الجادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام في هذا الصدد.