مؤتمر «ضمان الجودة» بجامعة سوهاج يناقش جودة الأمن السيبراني

تستمر فعاليات المؤتمر الثاني لضمان الجودة الذي تنظمه جامعة سوهاج تحت عنوان، «ريادة الأعمال: الطريق إلى جامعة الجيل الرابع ومهارات خلق القيمة المضافة في إطار معايير ضمان الجودة».

وناقشت الجلسة العلمية الثالثة "جودة الأمن السيبراني في مؤسسات التعليم الجامعي لاستيفاء متطلبات الثورة الصناعية الخامسة"، والتي ترأسها كل من الدكتورة ثناء حسن نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور جمال علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا السابق، والدكتور محمود عبد العاطي مدير مشروع التأثير العربي، كما حاضر بها الدكتور عثمان عرفات باحث في الأمن السيبراني ومشرف التطوير التقني وأمن والمعلومات بالجمعية المصرية للتنمية التكنولوجية.

وأكد الدكتور عثمان عرفات، خلال محاضرته، أهمية الأمن السيبراني باعتباره واحد من مستحدثات التطور التكنولوجي والرقمي الذي نعايشه في العالم مؤخرًا، وأهمية تطوير أنظمته وخاصة في مؤسسات التعليم الجامعي، بإعتباره أحد أهم ركائز الاقتصاد الرقمي في العالم.