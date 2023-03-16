 إبراهيم عيسى: توفير المواطن اللحوم لأسرته مرة في الأسبوع بطولة حقيقية - بوابة الشروق
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إبراهيم عيسى: توفير المواطن اللحوم لأسرته مرة في الأسبوع بطولة حقيقية

خالد حسام الدين
نشر في: الخميس 16 مارس 2023 - 6:24 ص | آخر تحديث: الخميس 16 مارس 2023 - 6:24 ص

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن المواطن ورضاه هو وحدة القياس الحقيقية وليس الإحصائيات، كما أن المواطن المصري بطل الحياة اليومية العادية، قائلا: المواطن المصري يعيش شقاء وأوجاع من أجل أن يحافظ على الحد الأدنى من دخله ويحفظ لعائلته القدر الكافي من الحياة الكريمة.

وأوضح الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج حديث القاهرة، المُذاع عبر شاشة القاهرة والناس، أننا لابد أن نعيد المفهوم للبطولة الحقيقية والبطل الحقيقي الآن في هذه الأزمة هو المواطن الذي ينفق على عائلته ومنزله، وبطولة المواطن تنبع من قدرته على تدبير نفقات يومه.

وتابع: الحياة اليومية بطولة الآن، والمواطن يقود الآن تحدٍ كبير لتسيير حياته اليومية العادية، وتوفير اللحمة مرة في أسبوع بطولة حقيقية، ورضاء المواطن الهدف الحقيقي لأي مجتمع وأي دولة. 

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