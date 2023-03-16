العاملون في اليونان يضربون عن العمل مجددا بعد أسبوعين من وقوع حادث قطار مميت

يضرب العاملون اليونانون عن العمل مجددا اليوم الخميس، وذلك بعد أكثر من أسبوعين على وقوع أسوأ حادث قطار في البلاد، أسفر عن مقتل 57 شخصا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن المتظاهرين من بينهم عاملين في القطاع العام ومدرسين وطواقم سفن ومراقبي حركة جوية، يطالبون بالتحقيق بصورة كاملة في أسباب وقوع الحادث، وتحديد هوية المسئولين الحقيقيين عن الحادث والإجراءات التي تم اتخاذها لضمان عدم وقوع خسائر بشرية أخرى.

وقالت منظمة "جي اس إي إي" التي تضم نقابات عمالية بالقطاع الخاص "لن نسمح للمصالح الحزبية والانتخابية لكي تصبح سببا لتبادل الاتهامات".

ويشار إلى أن استطلاع الرأي تظهر تراجع شعبية رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، في ظل تصاعد الغضب الشعبي بسبب إخفاق الدولة في إدارة البنية التحتية للسكك الحديدية أو تحديثها لترتقي إلى المعايير الدولية.