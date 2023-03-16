ضبط 6 تجار مخدرات خلال حملة أمنية بالإسكندرية وأسيوط

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ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على 6 تجار مخدرات خلال حملة أمنية بالإسكندرية وأسيوط.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني، والأمن العام، والأمن المركزي) ومديريتي أمن (الإسكندرية، أسيوط)، والإدارة العامة لتدريب الكلاب البوليسية بأكاديمية الشرطة نشاط عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتي (مركز شرطة ديروط، قسم شرطة أول العامرية) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزتهما 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جراما ومبلغ مالي وهاتفي محمول، بمديرية أمن الإسكندرية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 عناصر إجرامية لاثنين منهم معلومات جنائية مقيمون بدائرة مركز شرطة ديروط حال وجودهم بمسكنهم بدائرة المركز، وبحوزتهم كمية لمخدر الآيس الشابو وزنت 1.500 كيلو جرام – 12 طربة لمخدرة الحشيش وزنت 1.200 كيلو جرام بندقية آلية عدد من الطلقات لذات العيار 3 خزائن آلية 3 دراجات نارية "بدون لوحات معدنية" وسلاح أبيض وميزان حساس ومبلغ مالي و4 هواتف محمول.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2 مليون و600 ألف جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.