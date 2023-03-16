بريطانيا تحظر تطبيق تيك توك على الأجهزة الإلكترونية الحكومية لدواع أمنية

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، حظر تطبيق تيك توك، من على الأجهزة الإلكترونية الحكومية.

وبحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، يأتي هذا الحظر بعد أن أصدر وزراء بالحكومة توجيهات بالقيام بمراجعة أمنية، ونظرت هذه المراجعة في الضعف المحتمل للبيانات الحكومية من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي على الأجهزة والمخاطر حول كيفية الوصول إلى المعلومات الحساسة واستخدامها من جانب بعض المنصات.

ونظرا للطبيعة التي يحتمل أن تكون حساسة للمعلومات المخزنة على الأجهزة الحكومية، سيتم تشديد سياسة الحكومة البريطانية بشأن إدارة تطبيقات الطرف الثالث، وإدخال حظر احترازي على تيك توك على الأجهزة الحكومية.

ويوجد حاليا استخدام محدود لتطبيق تيك توك داخل الحكومة البريطانية وحاجة محدودة لموظفي الحكومة لاستخدام التطبيق على أجهزة العمل.

ويتماشى هذا القرار مع القيود المماثلة التي فرضها الشركاء الدوليون الرئيسيون لبريطانيا، بما في ذلك الحكومتان الأمريكية والكندية والمفوضية الأوروبية.

ولا يشمل الحظر المفروض اليوم الأجهزة الشخصية لموظفي الحكومة البريطانية أو الوزراء أو عامة الشعب، وينطبق على أجهزة الشركات الحكومية داخل جميع الدوائر الحكومية.

وتقرر وضع استثناءات محددة لاستخدام تيك توك على الأجهزة الحكومية البريطانية حيثما كان ذلك مطلوبا لأغراض العمل.