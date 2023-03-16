الإمارات تؤكد ضرورة تضافر الجهود وهزيمة التطرف والإرهاب

أكد عبدالرحمن النيادي، مدير إدارة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، ضرورة مواصلة جهود الأعضاء في التحالف لدحض رسائل "داعش" وفكره المتطرف، مشددا على عزم دولة الإمارات على العمل مع الشركاء لمواصلة دعم جهود المجتمع الدولي وهزيمة التطرف والإرهاب من خلال نشر قيم التسامح والتعايش والاعتدال.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال مشاركة الإمارات في اجتماعات مجموعة عمل الاتصال التابعة للتحالف الدولي ضد "داعش"، والتي تترأسها مع كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والتي انعقدت في لندن.

وركّز الاجتماع على التطورات الخاصة بجهود مجموعة عمل الاتصال في التصدي لرسائل التطرف والإرهاب، بالإضافة إلى آخر المستجدات بشأن تركيز التحالف على كل من سوريا والعراق وأفريقيا وأفغانستان.