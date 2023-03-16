تعاون مشترك بين اليابان وبريطانيا وإيطاليا لتطوير طائرة مقاتلة

أكد وزراء دفاع اليابان وبريطانيا وإيطاليا، اليوم الخميس، تعاونهم الوثيق بشأن مشروع مشترك متفق عليه لتطوير طائرة مقاتلة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن وزير الدفاع الياباني هامادا ياسوكازو ووزير الدفاع البريطاني بن والاس ووزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، التقوا في طوكيو اليوم، واتفقوا على أن تتعاون حكومات وشركات بلدانهم بشكل وثيق في المشروع المشترك، مشيرة إلى أن الدول الثلاث قد أبرمت الصفقة الخاصة بهذه المقاتلة في ديسمبر الماضي.

ومن المقرر أن تحل الطائرة المقاتلة الجديدة محل الطائرات المقاتلة من طراز "إف-2" التابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية.

بدوره، قال هامادا إن المشروع المشترك سيصبح أساس تعاون أوسع من قبل الدول الثلاث لأجيال عديدة وأضاف أن التعاون سيساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن العالمي.

وأكد الوزير الياباني على الوحدة بين الدول الثلاث وعزمها القوي لتنفيذ هذا المشروع .. وتخطط وزارة الدفاع اليابانية لنشر الطائرات المقاتلة الجديدة بحلول عام 2035.

وقد حضر الاجتماع مسئولون بارزون من شركة "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة اليابانية و"بي أيه إي سيستمز" البريطانية و"ليوناردو" الإيطالية حيث ستشارك الشركات الثلاث في مشروع التطوير.