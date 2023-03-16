البنك المركزي الأوكراني يعقد اجتماعا بشأن سعر الفائدة الرئيسي اليوم

يعقد البنك المركزي الأوكراني اجتماعا اليوم الخميس بشأن سعر الفائدة الرئيسي، حيث يواجه صانعو السياسة النقدية معضلة أن الأدوات النقدية التقليدية لديها تأثير أقل على الاقتصاد في وقت الحرب.

وأشار البنك المركزي الأوكراني إلى أنه سيبقي تكلفة الاقتراض عند 25٪ حتى أبريل 2024، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ومع ذلك، يظهر التضخم علامات أولية على التيسير، حيث قال محافظ البنك المركزي الأوكراني، أندريه بيشني، مؤخرا إن آلية تنظيم تدفقات الأموال إلى الاقتصاد، من خلال سعر الفائدة الرئيسي، ليست فعالة بما فيه الكفاية.

وقال أوليكسي بلينوف، رئيس قسم الأبحاث في مصرف "سينس بنك جيه إس سي" ومقره كييف، عبر الهاتف "قد يسرع صناع السياسة خفض أسعار الفائدة في النصف الأول من العام الجاري إذا استمر التضخم في التباطؤ".

وبلغ معدل التضخم 9ر24 % في فبراير الماضي، مقارنة بفبراير 2022، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر الماضي.