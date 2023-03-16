الجيش الليبي يعلن العثور على اليورانيوم المفقود

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، العثور على كمية اليورانيوم التي أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدانها أمس الأربعاء.

وقال الجيش الوطني الليبي: "اليورانيوم المفقود تم العثور عليه على بعد 5 كيلومتر من المستودع الذي كان مخزنا به"، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

واكتشف مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقدان نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي من موقع في ليبيا، حسبما قالت الوكالة في بيان سري نشرته "رويترز"، أمس الأربعاء.

وقال المدير العام للوكالة رافائيل جروسي في البيان، إن مفتشي الوكالة اكتشفوا خلال عملية تفتيش الثلاثاء أن "10 أسطوانات تحوي قرابة 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي في شكل تركيزات لليورانيوم الخام كانت قد أعلنت ليبيا أنها مخزنة في الموقع، ليست موجودة فيه".