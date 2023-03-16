بلينكن يلتقي آبي أحمد لبحث اتفاقية وقف الأعمال العدائية في إثيوبيا

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء في لقاء مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مجموعة من القضايا الحاسمة للعلاقات بين البلدين.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية الإلكتروني أنه خلال الاجتماع، ناقش بلينكن ورئيس الوزراء الإثيوبي التقدم الكبير في تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية بعد إخماد الحرب في شمال إثيوبيا. ويشمل هذا التقدم تحسين وصول المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية.

وجدد الوزير دعم الولايات المتحدة للجهود التي تبذلها الأطراف لتحقيق التنفيذ الكامل للاتفاقية من أجل إرساء الأساس لسلام مستدام.

كما ناقش بيلكين ورئيس الوزراء الإثيوبي أهمية المساءلة عن الفظائع التي ارتكبتها جميع الأطراف خلال النزاع فضلاً عن الحاجة إلى عملية شاملة للعدالة الانتقالية.

وأعرب بلينكن عن قلقه بشأن الوضع في أوروميا والحاجة إلى حل من خلال الحوار. وأكد التزام الولايات المتحدة بمساعدة المجتمعات الإثيوبية التي تعاني من الجفاف المستمر.

وأكد البيان أن الاجتماع بين بلينكين ورئيس الوزراء آبي يعد بمثابة إعادة تأكيد للشراكة المهمة بين الولايات المتحدة وإثيوبيا.