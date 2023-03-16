استئناف المظاهرات في إسرائيل بعد وصول نتنياهو إلى برلين

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى برلين في زيارة رسمية إلى ألمانيا اليوم الخميس، وسط استمرار المظاهرات في إسرائيل احتجاجا على التعديلات القضائية المثيرة للجدل لحكومته اليمينية المتطرفة.

وخلال الليل رسم الفنانون في القدس خطا أحمر سميكا على الشارع المؤدي إلى المحكمة العليا.

والقصد منه الرمز بيان الصلة بين استقلال القضاء وحرية التعبير، وأعلنت الشرطة القبض على 5 فنانين.

من ناحية أخرى، قام جنود الاحتياط في البحرية الإسرائيلية بسد ميناء مدينة حيفا الساحلية بالقوارب، وكتب على لافتات كبيرة على القوارب "البحرية لن تبحر إلى الديكتاتورية".

وفي بلدة بني براك الدينية المتشددة، فتح جنود احتياط آخرون "مكتب تجنيد عسكري، وأعلنوا أنهم جاءوا "لنقل عبء التجنيد إلى السكان الأرثوذكس المتشددين"، بحسب وسائل إعلام.

وقالوا إنه بدون ديمقراطية لن يكون هناك جيش شعبي، والكثير من الرجال الأرثوذكس المتشددين في إسرائيل غير راغبين في الخدمة في الجيش، وهذا يمكن أن يتسبب في غضب كبير في قطاعات أخرى من السكان.

ومن المقرر تنظيم المزيد من المظاهرات الأخرى طوال اليوم بما في ذلك أمام السفارة الألمانية في تل أبيب.

وترغب حكومة نتنياهو في تسريع التعديلات بحلول نهاية الشهر الجاري، وقد وافق البرلمان على العناصر الأساسية للتعديلات في القراءة الأولى.

وتستهدف التعديلات إضعاف استقلال القضاء بشكل متعمد.

وانتقدت الحكومة الألمانية مؤخرا حكومة نتنياهو الدينية اليمينية بسبب الإصلاح القضائي الذي تخطط له، ووفقا لخطط الحكومة الإسرائيلية، سيكون بمقدور البرلمان مستقبلا نقض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، إلى جانب منح السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة.