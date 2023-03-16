زعيمة اليمين المتطرف تعلن التقدم باقتراح لسحب الثقة من الحكومة الفرنسية

أعلنت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، مارين لوبان، اليوم الخميس، أنها ستقدم اقتراحا بسحب الثقة من الحكومة، في أعقاب قرار الرئيس الفرنسي اللجوء إلى المادة 49 فقرة 3لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد دون تصويت في الجمعية الوطنية (مجلس النواب).



ووفق ما أوردته قناة "فرنسا 24" اليوم، اعتبرت مارين لوبان أن هذا القرار "فشل ذريع" للرئيس إيمانويل ماكرون، ورئيسة وزرائه إليزابيث بورن"التي لا يمكن أن تبقى فى منصبها".



ويتضمن مشروع القانون رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما.



وكان مجلس الشيوخ الفرنسى وافق في وقت سابق اليوم على مشروع القانون بأغلبية 193 صوتا واعتراض 114 عضوا، وامتناع 38 عضوا عن التصويت.