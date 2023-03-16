مسؤول: الحكومة الفلسطينية تواجه وضعا ماليا معقدا في ظل عجز متنام

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صرح مسؤول في الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، بأنها تواجه وضعا ماليا معقدا في ظل عجز متنامي بفعل سياسة إسرائيل وتراجع الدعم الدولي الخارجي.

وقال شاكر خليل مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن إجراءات إسرائيل تدفع إلى تفاقم غير مسبوق لعجز الموازنة الفلسطينية ويقلص هامش التحرك لديها.

وذكر خليل أن اقتطاعات إسرائيل من أموال الضرائب المستحقة للحكومة الفلسطينية وصلت إلى أكثر من 276 مليون شيكل إسرائيلي (الدولار الأمريكي يساوي 6ر3 شيكل) وهو ما يضاعف العجز المالي الفلسطيني.

وأشار خليل إلى انخفاض الدعم الدولي الخارجي للموازنة الفلسطينية من 30% من الناتج المحلي الاجمالي إلى أقل من 1%، فضلا عن تأثيرات تضخم الأسعار عالميا.

وأوضح أن الموازنة الفلسطينية تعاني من عجز شهري يقدر بنحو 300 إلى 400 مليون شيكل إسرائيلي، وهو ما يجبر الحكومة على دفع رواتب بقيمة 80% إلى الموظفين الحكوميين منذ أكثر من عام.

ونبه خليل إلى أن الدعم الخارجي بما في ذلك من الدول العربية إلى فلسطين موجه بشكل أساسي للمشاريع، فيما المشكلة الأساسية تتعلق بدعم الموازنة.

واجتمع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في مدينة رام الله أمس مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة ألكسندر تيمان.

وبحسب بيان حكومي، بحث الطرفان أجندة اجتماع الدول المانحة المزمع عقده في شهر مايو المقبل، وحث الدول المانحة على دعم الموازنة الفلسطينية لمواجهة الأزمة المالية.

وواجهت الحكومة الفلسطينية على مدار الأسابيع الأخيرة سلسلة إضرابات واحتجاجات من النقابات على خلفية المطالبة بصرف رواتب كاملة وإدراج علاوات وظيفية.