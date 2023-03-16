رئيس الوزراء المغربي يبحث مع نظيره بجزر الكناري تعزيز التعاون بين البلدين

أجرى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، مباحثات مع أنخيل فيكتور توريس، رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، لتعزيز التعاون بين البلدين، وذلك بحضور ريكاردو دييز هوشلايتنر سفير إسبانيا في المغرب.

وذكرت الحكومة المغربية في بيان، أن هذه الزيارة تأتى في إطار مواصلة التطورات الإيجابية، التي نتجت عن انعقاد الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغرب-إسبانيا شهر فبراير الماضي في الرباط، برئاسة عزيز أخنوش، ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز.

وأضاف البيان أن الطرفين أشادا في هذا اللقاء، بالتنسيق المشترك بين المغرب وإسبانيا في ملف الهجرة ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر، مشيرا إلى أن اللقاء شكل مناسبة لبحث سبل الشراكة والتعاون بين جزر الكناري، ومختلف أقاليم المغرب.

وأشار البيان إلى ترحيب رئيس الحكومة المغربية بالعلاقات الثنائية بين المغرب وجزر الكناري، موضحا أن الروابط التاريخية والقرب الجغرافي بين الجانبين تفتح أمامهما آفاقا واعدة للشراكة الاقتصادية.