جينت يصعد لدور الثمانية في دوري المؤتمر برباعية في عقر دار باشاك شهير

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بات فريق جينت البلجيكي أول المتأهلين لدور الثمانية ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، عقب فوزه الكبير 4 / 1 على مضيفه اسطنبول باشاك شهير التركي، مساء الأربعاء، في إياب دور الـ16 للمسابقة القارية.

وتقمص المهاجم النيجيري الشاب جيفت إيمانويل أوربان دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله 3 أهداف (هاتريك) لمصلحة جينت في غضون 3 دقائق فقط.

وجاءت أهداف أوربان في الدقائق 31 و32 و34 على الترتيب، في حين تكفل زميله هوجو كويبيرس بإحراز الهدف الرابع للفريق البلجيكي في الدقيقة 37.

وسجل عدنان يانوزاي هدف حفظ ماء الوجه لباشاك شهير في الدقيقة 88.

يذكر أن مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين ببلجيكا الأسبوع الماضي، انتهت بالتعادل 1 / 1، ليظفر الفريق البلجيكي بورقة الترشح للدور المقبل، بفوزه 5 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.