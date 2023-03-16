أعلنت وزارة المالية الإماراتية، اليوم الخميس، نتائج تقرير إحصاءات مالية الحكومة الأولية للربع الرابع لسنة 2022، وذلك استنادا إلى معايير دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي، وعملاً بسياسة البيانات المفتوحة التي تتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الخميس، أظهرت النتائج الأولية أن قيمة الإيرادات على مستوى الدولة قد بلغت 143.1 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ133.9 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2021.

وبلغت قيمة إيرادات الضرائب 75 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة ب58 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2021، وبلغت إيرادات المساهمات الاجتماعية 3.9 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ3.5 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2021.

وأشارت النتائج، إلى بلوغ قيمة الإيرادات الأخرى إلى 64.2 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ72.4 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2021.

وسجلت النفقات على مستوى الدولة ما قيمته 120.3 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بـ136.2 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2021، إذ بلغت قيمة المصروفات الجارية 111.2 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بـ127.9 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2021.

وتتكون المصروفات الجارية من تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى.