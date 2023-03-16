الأمم المتحدة: بحر الشمال أهم طريق للكوكايين إلى غرب أوروبا

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كشف تقرير أعدته الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن هولندا وبلجيكا وألمانيا أصبحوا مراكز الاستيراد الرئيسية للكوكايين في أوروبا الغربية.

وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا "الموانئ المطلة على بحر الشمال مثل أنتويرب وروتردام وهامبورج.. تفوقت على نقاط الدخول التقليدية في إسبانيا والبرتغال فيما يتعلق بالكوكايين الوافد إلى أوروبا الغربية".

وفي تقريرها بشأن سوق الكوكايين العالمي، أعربت الوكالة الأممية عن قلقها أن زراعة نبات الكوكا المستخدم في صناعة الكوكايين قفزت بواقع 35% بعد فترة ركود جراء جائحة فيروس كورونا العام الماضي.

وتردد أن منطقة الزراعة في أمريكا الجنوبية زادت مساحتها إلى أكثر من 300 ألف هكتار.

وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن الزيادة في الإنتاج ترجع جزئيا إلى التقدم في المعالجة الكيميائية لنبات الكوكا.