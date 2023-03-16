حصلت الحاجة فيروز السيد رمضان حسين، على لقب الأم المثالية على مستوى محافظة جنوب سيناء، حيث أعربت عن سعادتها بحصولها على هذا اللقب، مؤكدة أنها كانت فاقدة الأمل في الفوز، خاصة أن ابنائها قدموا لها في المسابقة العام الماضي، ولكن لم يحالفها الحظ.

وتعيش الحاجة فيروز، بمنطقة العصلة بمدينة دهب، وتبلغ من العمر 56 عامًا، وتعمل مديرة مكتب التربية الاجتماعية بالإدارة التعليمية للمدينة، ترملت منذ 23 عاما، وكافحت لتربية ابنائها والخروج بهم إلى بر الأمان ليتخرجوا جميعًا من الكليات الجامعية.

تحكي الحاجة الحاصلة على الأم المثالية، قائلة: "إنها ولدت وتربت بأسرة ريفية بمحافظة الدقهلية، وكانت الابنة الكبرى لأبويها، وأصر الأب على تعليمها، وسعى لتوظيفها خوفا عليها من المستقبل"، مؤكدة أن قصة كفاحها بدأت مبكرًا قبل زواجها، حيث إن والدها توفي وبعده بـ3 أشهر توفيت والدتها، وأصبحت تتحمل مسئولية اخواتها البنات".

وتروي أنها تزوجت وعاشت مع زوجها (رجب مصطفى عبد الغني) يعمل مدرس، ثم انتقلت معه إلى مدينة دهب للعيش فيها ورزقهما الله بطفلين، وكانت تسكن هي وأسرتها في غرفة وحمام مشترك لمدة 3 سنوات، ثم سكنوا مسكن من البوص لسنوات، وكافحت مع زوجها لبناء المنزل، ثم رزقهم الله بطفين ليصبح لديهم 4 أطفال، لافته إلى أنه كانت تقوم بصناعة الطوب مع زوجها لبناء المنزل.

وتقول إن زوجها أصيب بفشل حاد في الجهاز التنفسي، وأنفقت كل ما معهم على علاجه، وبعد 10 سنوات من الإقامة بمدينة دهب توفي زوجها بعد رحلة علاج استمرت لمدة عام، وكان عمري لا يتجاوز 33 عامًا، وأصبحت وصية على 4 أطفال الكبرى (آلاء - 15 عامًا)، و(السيد - 12 عامًا)، و(محمد - 6 سنوات)، و(الصغرى - 3 سنوات)، ورفضت الزواج وتحملت مسئولية ابنائها.

وتشير إلى أنها بحثت عن مصدر لتحسن دخل الأسرة ولكن دون جدوى، فاضطرت لتأجير جزء من بيتها، لتنفق على تعليم ابنائها، وسعت لتسخير جميع الإمكانيات حتى تخرجت الابنة الكبرى آلاء من كلية العلوم، وتعمل أخصائي أشعة بمستشفى دهب، والابن الثاني السيد، تخرج من كلية الطب تخصص جراحة مخ ويعمل معيد بكلية الطب جامعة الأزهر، والابن الثالث محمد تخرج من كلية التجارة ويعمل محاسب في أحد المستشفيات الخاصة، والابنة الصغرى فيروز تخرجت من كلية تجارة إنجلش.

ولفتت إلى أن ابنها السيد، هو من فكر في التقديم بمسابقة الأم المثالية، ولكنها كانت تفقد الأمل في الحصول على لقب الأم "المثالية على مستوى المحافظة" لكونها لم تحصل عليه العام الماضي، ولكن ابنها أصر أن يقدم لها هذا العام، وكرمها الله بهذا اللقب، قائلة: "اعتز كثيرًا بلقب الأم المثالية، وأشعر بأن الله كلل جهدي ورحلة شقائي مع اخواتي وابنائي بلقب لم أكن أحلم به".