تحدث سليمان وهدان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مسألة تسريب عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة الماضية.
قال سليمان وهدان في تصريحات تليفزيونية: «لا أعلم الهدف من تسريب عقود لاعبي الزمالك، أرفض نظرية المؤامرة تمامًا، ولكني أشعر بـ (رائحة فساد) في قطاعات رياضية عديدة».
وأضاف: «هذا مناخ فاسد وبه عدم أمانة ومسؤولية، ولماذا لا يتم تسريب عقود الأندية المنافسة لنا في مسابقة الدوري».
وأوضح وهدان: «ومن الطبيعي أن يكون هناك تفاوت بين عقود اللاعبين في الزمالك، نحن نعيش عصر الاحتراف».
وأتم: «أنا المسؤول عن توقيع العقود في نادي الزمالك، وهناك عقد واحد صحيح وعليه توقيعي الشخصي، لكن باقي العقود المسربة غير صحيحة».