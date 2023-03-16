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تحدث سليمان وهدان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مسألة تسريب عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة الماضية.

قال سليمان وهدان في تصريحات تليفزيونية: «لا أعلم الهدف من تسريب عقود لاعبي الزمالك، أرفض نظرية المؤامرة تمامًا، ولكني أشعر بـ (رائحة فساد) في قطاعات رياضية عديدة».

وأضاف: «هذا مناخ فاسد وبه عدم أمانة ومسؤولية، ولماذا لا يتم تسريب عقود الأندية المنافسة لنا في مسابقة الدوري».

وأوضح وهدان: «ومن الطبيعي أن يكون هناك تفاوت بين عقود اللاعبين في الزمالك، نحن نعيش عصر الاحتراف».

وأتم: «أنا المسؤول عن توقيع العقود في نادي الزمالك، وهناك عقد واحد صحيح وعليه توقيعي الشخصي، لكن باقي العقود المسربة غير صحيحة».