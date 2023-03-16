عقدت ندوة مساء اليوم، للفيلم الجزائري "طحطوح"، عقب عرضه ضمن مسابقة الفيلم التسجيلي القصير، بالدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفيلم التسجيلي والروائي القصير.

تدور أحداث "طحطوح"، قبل 3 عقود بقرية "افيغو" بأعلى جبال برج بوعريريج الجزائرية، حيث قرر أهل القرية أن يهجروها تاركين خلفهم ذكرياتهم بسبب غياب الأمن في ظل الإرهاب الذي اجتاح الجزائر في هذا الوقت، فكانت العشرية السوداء محطة فاصلة في عمر هذه القرية والتي تعتبر واحدة من أجمل القرى الجزئرية لكن ظل بها العم حسان البالغ من العمر 59، والمعروف باسم طحطوح رافضا مغادرة القرية رغم الصعوبات التي واجهته.

وفي الندوة.. أوضح المخرج الجزائري محمد والي، أنه صور الفيلم عام 2020 في وقت ذروة كورونا، حيث كانت حركة المرور متوقفة، مشيرا إلى أن قرية "افيغو" التي وردت بالفيلم هي نموذج لأكثر من 200 قرية هجرها أهلها، وفي كل قرية هناك واحد من أهلها يرفض مغادرتها تحت أي ظرف مثل بطل الفيلم "طحطوح".

ولفت إلى أن العشرية السوداء التي اجتاحت الجزائر منذ عام 1990، وحتى 2000، مرت فيها البلاد بفوضى وقت الانتخابات بجانب الإرهاب.