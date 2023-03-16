وزيرة المناخ البولندية تأمل في عدم استئناف روسيا إمدادات النفط

قالت وزيرة المناخ البولندية آنا موسكوفا، اليوم الأربعاء، إن بلادها تأمل أن لا تستأنف روسيا إمدادات النفط عبر خط دروجبا، بعدما توقفت الشهر الماضي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت موسكوفا للصحفيين في العاصمة وارسو: "أنا مقتنعة بأنه لن يتم استئناف الإمدادات، وآمل ذلك، الأمر المهم هو أنه لم يتأثر أحد بالتوقف وأن بولندا مستعدة للاستغناء عن هذه الإمدادات".

وقبل توقف الإمدادات من "تاتنفت بي جيه إس سي" يوم 25 فبراير كانت مصفاة النفط الوحيدة في البلاد "بي كيه إن أورلين" تتلقى حوالي 10% من إمداداتها من جارتها الشرقية بموجب العقد الروسي الأخير الذي ينتهي العام المقبل.