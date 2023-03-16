مدرب فرايبورج: لينهارت جاهز لمواجهة يوفنتوس بالدوري الأوروبي

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يسابق فريق فرايبورج الألماني الزمن للحاق مدافعه فيليب لينهارت بلقاء الفريق مع ضيفه يوفنتوس الإيطالي اليوم الخميس، في إياب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي.

وتلقى النمساوي كدمة في الفخذ خلال خسارة فرايبورج صفر / 1 أمام يوفنتوس في مباراة الذهاب التي أقيمت بمدينة تورينو الإيطالية الأسبوع الماضي، فيما غاب عن فوز الفريق 2 / 1 على هوفنهايم في لقائه الأخير بالدوري الألماني(بوندسليجا).

لكن لينهارت عاد إلى التدريبات مؤخرا، فيما قال كريستيان سترايش، مدرب الفريق في تصريحات تليفزيونية: "قد يكون ذلك كافيا".

لم يرغب سترايش في الإفصاح عن طريقة لعبه للمباراة، وألمح فقط إلى أن مايكل جريجوريتش سيبدأ اللقاء.

وتحدث سترايش عن جريجوريتش، حيث قال "إنه يعرف كيفية التحرك داخل منطقة الجزاء، وهذا ما نحتاجه".

وأتم مدرب فرايبورج "ينبغي علينا أن نتحلى بالشجاعة ، لكن بالطبع لا يتشتت الفريق في الملعب ".