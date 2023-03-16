الجيش البريطاني يبرم صفقة تسليح جديدة مع السويد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أن الجيش البريطاني سيتلقى منصات مدفعية حديثة؛ لتحل محل تلك التي تم توفيرها لأوكرانيا، كجزء من اتفاقية أبرمت مع السويد.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس - وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - "مع الاستمرار في مضاعفة دعمنا الثابت لأوكرانيا، من الضروري أن نجدد في نفس الوقت قدراتنا في الداخل".

وأوضح والاس أنه سيتم استبدال السلاح المدفعي (هاورتز ايه اس ٩٠)، الذي تم منحه لأوكرانيا ببنادق مدفعية ثقيلة جديدة من طراز "آرتشر".

وأشار وزير الدفاع البريطانية إلى أن أنظمة مدفعية آرتشر قوية ووقائية ويمكن نشرها بسرعة.

وأضاف أن "هذه الاتفاقية مع حليف أوروبي وثيق ستحافظ على متطلبات الجيش البريطاني".

ومن المقرر أن يتم نقل ملكية أول 14 من أنظمة مدفعية آرتشر إلى الجيش البريطاني الشهر الجاري وستكون جاهزة للعمل بالكامل بحلول أبريل المقبل؛ مما يشكل بديلاً مؤقتًا لأنظمة المدفعية 32 AS90 التي منحتها المملكة المتحدة للقوات المسلحة الأوكرانية.