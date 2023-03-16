جولة افتراضية لبرنامج «زووم إفريقيا» داخل غابات القارة السمراء

تقدم الإعلامية سالي عاطف، حلقة جديدة من برنامج "زووم إفريقيا" على قناة "CBC" يوم غد الجمعة تتضمن معلومات عن القارة السمراء.

يجري البرنامج لقاء مع خالد عمار، صحفي متخصص في عالم الواقع الافتراضي "ميتافيرس"، حيث اجرى جولة داخل الأهرامات لمعرفة الحضارة المصرية القديمة، بالإضافة إلى جولة داخل أحد الغابات في إفريقيا.

كما يجري البرنامج لقاء مع مسئولين في مركز تدريب وتنمية القدرات من السودان، للحديث عن تنمية مهارات الشباب داخل القارة الافريقية، وكيف يصبحون قادة.

كما يجري البرنامج لقاء مع رشيد، مترجم ومرشد سياحي من دولة الكونغو، للحديث عن أبرز الاماكن السياحية في الكونغو، وفرص الاستثمار مع مصر.

يذكر أن برنامج "زووم إفريقيا" يذاع كل يوم جمعة في تمام الساعة الثامنة مساء.