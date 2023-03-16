بولندا تستقبل 19 ألف لاجئ أوكراني خلال 24 ساعة

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الخميس، ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الوافدين إليها منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى أكثر من 10.4 مليون لاجئ، وذلك في أعقاب وصول نحو 19 ألف لاجئ أوكراني إلى البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 19 ألفا غادروا بولندا أمس الأربعاء، عائدين إلى أوكرانيا مرة أخرى، مشيرا إلى وصول عدد العائدين إلى أكثر من 8.5 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.