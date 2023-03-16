بيلاروسيا تعترض على دعوات أعضاء البرلمان الأوروبي لتوسيع العقوبات ضدها

أبدت وزارة الخارجية البيلاروسية، اعتراضها على دعوات أعضاء البرلمان الأوروبي لتوسيع العقوبات المفروضة على بيلاروسيا.

وقال السكرتير الصحفي للوزارة أناتولي جلاز، في تعقيبه على الدعوات إنه "يجب على أعضاء البرلمان الأوروبي التعامل مع مشاكل منطقتهم وهي مشاكل كثيرة، يمكنهم البدء باجتماعات مع سكانهم وناخبيهم، وإذا لم يكن لديهم الكفاءات الكافية أنا متأكد من أن نوابنا سيكونون مستعدين لمشاركة خبراتهم ومعرفتهم بطريقة بناءة"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية اليوم الخميس.

وأعرب جلاز في تصريحاته عن استعداد بيلاروسيا للحوار، ولكنه يجب أن يكون على قدم المساواة ويحترم الطرفين، وقال "نحن دائما مستعدون لذلك، سيكون من الأفضل لأعضاء البرلمان الأوروبي التفكير في طرق لتعزيز التعاون متبادل المنفعة بين الكيانات الاقتصادية في بلداننا، والقضاء على القيود العشوائية على الحق الأساسي في حرية التنقل لمواطني الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا".

وأكد الدبلوماسي البيلاروسي أن القيود أو العقوبات أحادية الجانب غير قانونية، وقال: "من الواضح أن هذه أداة ضغط تنتهك الحقوق الأساسية لشعوب الدول ذات السيادة التي وجدت نفسها في الطرف المتلقي لهذه الإجراءات، لقد أظهر الوقت أننا قادرون على حماية مواطنينا بشكل فعال من المحاولات الأوروبية لإلحاق الأذى بهم".