سباليتي عن مدح جوارديولا: لن يخدعني بطريقته المكشوفة

رد لوسيانو سباليتي مدرب نابولي، على إشادة بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بفريقه كاشفًا عما وصفه باللعبة الصغيرة التي يعرفها الجميع.

وقال جوارديولا عن نابولي: "هم ربما الفريق الأفضل في أوروبا هذا العام من حيث أسلوب اللعب وقريبين من آرسنال".

ورد سباليتي بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا أشعر بالفخر من تلك الكلمات، إنها لعبة لوضع الضغط على الآخرين، كلنا نعرف ذلك ولن ننخدع فيها".

وأضاف: "كيف يمكن أن نضع فريقا يستثمر 9 ملايين يورو أمام فريق ينفق 900 مليون؟ هذه لعبة صغيرة تضع من خلالها فريق في مكان ما وأنت على ثقة من سقوطه، على أي حال نحن نحب الإطراء، وهنا في نابولي نحن مستعدون".

يذكر أن نابولي تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء، بفوزه في إياب ثمن النهائي على آينتراخت فرانكفورت بمجموع اللقائين (5-0).