لجنة تحقيق دولية: روسيا ارتكبت مجموعة واسعة من الانتهاكات في مناطق مختلفة بأوكرانيا

ذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن أوكرانيا، المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحقيق في الانتهاكات لحقوق الإنسان في أوكرانيا، أن السلطات الروسية ارتكبت مجموعة واسعة من الانتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان في مناطق مختلفة من أوكرانيا، مشيرة إلى أن الكثير منها يرقى إلى "جرائم حرب".

وأفادت اللجنة في تقرير جديد أعلنته في جنيف اليوم الخميس، بأن جرائم الحرب تشمل الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المتعلقة بالطاقة والقتل العمد والحبس غير القانوني والتعذيب والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي؛ فضلا عن عمليات النقل والترحيل غير القانونية للأطفال.

ولفتت اللجنة إلى أن أدلة اللجنة تبين أن السلطات الروسية ارتكبت في المناطق التي وقعت تحت سيطرتهم عمليات قتل عمدا للمدنيين أو الأشخاص غير المشاركين في القتال، معتبرة أن تلك جرائم حرب وانتهاكات للحق في الحياة.

وأشارت اللجنة إلى أن القوات المسلحة الروسية نفذت هجمات بأسلحة متفجرة في مناطق مأهولة بالسكان في تجاهل واضح لأضرار المدنيين ومعاناتهم، كما أنها لم تتخذ الاحتياطات اللازمة.

وأوضحت أن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة كان أحد الأسباب الرئيسية لسقوط ضحايا من المدنيين، معبرة عن صدمتها إزاء مدى الدمار الذي شاهدته خلال زياراتها.

وأكدت اللجنة الدولية أن موجات الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية المتعلقة بالطاقة في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر 2022؛ ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، داعية إلى التحقيق في هذا الأمر، بشكل أكبر.

وقالت اللجنة إنها وثقت عددا صغيرا من الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المسلحة الأوكرانية؛ بما في ذلك الهجمات العشوائية المحتملة وحادثتين تعتبران جرائم حرب؛ حيث تم اطلاق النار على أسرى الحرب الروس وجرحوا وتم تعذيبهم .

وبحسب التقرير، فقد تابعت اللجنة 56 موقعا وقابلت 348 امرأة و247 رجلا وفتش محققوها مواقع التدمير والقبور وأماكن الاحتجاز والتعذيب ومخلفات الأسلحة.

وأوصت اللجنة - في التقرير - بالتحقيق في جميع الانتهاكات والجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وحثت على نهج شامل للمساءلة يشمل كلا من المسؤولية الجنائية وحق الضحايا في معرفة الحقيقة والتعويض وعدم التكرار.