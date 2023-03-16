الرئاسة الروسية: محادثات الرئيسين بوتين والأسد كانت موضوعية للغاية

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن المحادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والسوري بشار الأسد، كانت موضوعية للغاية وسبقتها لقاءات بين ممثلي الوزارات في البلدين، لاسيما بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع.

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الخميس، "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري بشار الأسد استمعا خلال اللقاء بينهما لتقارير الوزراء في مجالات كثيرة".

وأضاف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية: "لقد استمع الرئيسان أيضا إلى تقارير رؤساء اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، كما تحدث وزير المال أثناء لقاء الرئيسين".

وفيما يتعلق بالتعاون بين البلدين في المجالات الحساسة مثل التعاون العسكري التقني، قال بيسكوف: "بالطبع تمت كذلك مناقشة هذه الموضوعات بين الرئيسين بوتين والأسد، ولكن لا يمكن نشر جميع نتائج المحادثات في هذا المجال لأسباب معلومة".