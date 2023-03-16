غلق 3 منشآت وضبط وإعدام 5 أطنان أغذية بالشرقية

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، حملة للمرور على المنشآت الغذائية في مدينة الزقازيق.

وأشار بيان صادر عن مديرية الشئون الصحية بالشرقية، اليوم الخميس، إلى أن الحملة شارك خلالها مراقبي الأغذية بالمديرية ومدير الإدارة الصحية ومفتشي مكتب الأغذية بمدينة الزقازيق، وأسفرت عن ضبط 3 مخازن للمواد الغذائية في مدينة الزقازيق؛ بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق تلك المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة.

وتمكنت الحملة من ضبط 3 أطنان و150 كيلو بلح داخل أحد مخازن المواد الغذائية، بالإضافة إلى 430 كيلو عرقسوس وشطة وكركدية، و24 كرتونة ماء ورد؛ ذلك لسوء التخزين وعدم وجود بيانات عليها، فيما تم إعدام 2 طن و350 كيلو توابل وبهارات وخل؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم سحب 6 عينات من المواد الغذائية وإرسالها للمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير 5 محاضر جنحة صحية بشأن المخالفات المضبوطة.