استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

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أعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد أربعة شبان فلسطينيين اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت المصادر، إن قوات الاحتلال إسرائيلي اقتحمت مدينة جنين، وأطلقت الرصاص الحي بشكل كثيف ما أسفر عن استشهاد البعض، وإصابة نحو 20 فلسطينيا بجروح.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "قوة خاصة من جيش الاحتلال تسللت وسط مدينة جنين، وتحديدا في شارع مكتظ وأعدمت أربعة شبان ثم استقدمت تعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين".

ونعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الشهداء، وقالت إن أحدهم قيادي ميداني في صفوفها.

ويرتفع إجمالي عدد الشهداء الفلسطنيين إلى 88 منذ بداية العام الجاري برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس.