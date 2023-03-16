مدرب ريال بيتيس يأمل في قلب تأخره أمام مانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي

يعلم التشيلي مانويل بلجريني، المدير الفني لفريق ريال بيتيس الإسباني، أن فريقه بحاجة لبذل جهد كبير من أجل إلحاق هزيمة كبيرة بخصمه مانشستر يونايتد الإنجليزي، شبيهة بتلك التي حدثت له أمام ليفربول، حينما يواجه فريق المدرب الهولندي إيرك تن هاج للمرة الأولى منذ الهزيمة القاسية أمام ليفربول في "أنفيلد".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا ) أن ريال بيتيس يأمل في أن يكون الفريق الثاني في تاريخ الدوري الأوروبي، الذي يخسر بفارق ثلاث أهداف ذهابا ويحقق العودة في الإياب ويتأهل.

كان مانشستر يونايتد قد فاز ذهابا 4 / 1 يوم الخميس الماضي في ملعب "أولد ترافورد"، وهو فوز كبير بعد الهزيمة الساحقة بنتيجة صفر / 7 أمام ليفربول في بطولة الدوري.

وبسؤاله عن ما يمنحه الأمل في الصعود للدور المقبل، وحول ضعف الحالة الذهنية لمانشستر يونايتد، قال مدرب ريال بيتيس: "حسنا أنا أثق في أنه لا يمكنك توقع نتيجة أي مباراة في كرة القدم حتى تنتهي".

وأضاف: "لعبنا على ملعبهم هناك، دائما الأمر يختلف حينما نلعب على ملعبنا وجماهيرنا من خلفنا، نعلم أننا منذ البداية نلعب أمام فريق كبير ولديهم كافة الخيارات المناسبة للتأهل للدور المقبل".

وتابع بلجريني: "لكن يجب علينا أن نحاول منذ الدقيقة الأولى من أجل الفوز بالمباراة، ومن ثم نسجل الأهداف التي نحتاجها للتأهل، وفي حال عدم حدوث ذلك نريد لعب مباراة جيدة وأن نفوز على ملعبنا".

واختتم تصريحاته قائلا: "لذلك أثق في فريقي وفي جماهيرنا، وسنحاول معا قلب النتيجة".