القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في مناورات محارب الكوبرا 2023 في بريطانيا



تواصل القوات الجوية الملكية السعودية، مشاركتها في مناورات تمرين "محارب الكوبرا 2023" في قاعدة وادينجتون في المملكة المتحدة إلى جانب قوات ست دول صديقة.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس، شهد مساعد قائد قاعدة الملك فهد الجوية اللواء الطيار الركن عبدالله بن محمد الشهري، استمرارية فعاليات ومناورات مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين، وحضور يوم كبار القادة.

وقال مساعد قائد قاعدة الملك فهد الجوية إن التمرين الذي تشارك فيه القوات الجوية بطائرات طراز "التايفون" بأطقمها الجوية والفنية والمساندة، يهدف إلى دعم أواصر التعاون بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الملكية البريطانية والدول المشاركة في التمرين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التخطيط والعمليات الجوية المشتركة.