 اليابان تعتزم تخفيف القيود المفروضة على صادرات المواد عالية التقنية إلى كوريا الجنوبية - بوابة الشروق
الخميس 16 مارس 2023 4:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟

النتـائـج تصويت

اليابان تعتزم تخفيف القيود المفروضة على صادرات المواد عالية التقنية إلى كوريا الجنوبية

أ ش أ
نشر في: الخميس 16 مارس 2023 - 3:37 م | آخر تحديث: الخميس 16 مارس 2023 - 3:37 م

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الخميس، عزمها تخفيف القيود المفروضة على صادرات المواد عالية التقنية إلى كوريا الجنوبية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن اليابان قد شددت القيود المفروضة على تصدير ثلاث مواد مستخدمة في أشباه الموصلات وشاشات "إل إي دي" في عام 2019 بسبب مخاوف أمنية، مشيرة إلى أن كوريا الجنوبية ردت على هذه الخطوة بتقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2020.

ويأتي قرار اليابان بتخفيف القيود بعد تأكيدات بأن كوريا الجنوبية ستسقط الشكوى المقدمة أمام منظمة التجارة العالمية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك