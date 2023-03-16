اليابان تعتزم تخفيف القيود المفروضة على صادرات المواد عالية التقنية إلى كوريا الجنوبية

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الخميس، عزمها تخفيف القيود المفروضة على صادرات المواد عالية التقنية إلى كوريا الجنوبية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن اليابان قد شددت القيود المفروضة على تصدير ثلاث مواد مستخدمة في أشباه الموصلات وشاشات "إل إي دي" في عام 2019 بسبب مخاوف أمنية، مشيرة إلى أن كوريا الجنوبية ردت على هذه الخطوة بتقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2020.

ويأتي قرار اليابان بتخفيف القيود بعد تأكيدات بأن كوريا الجنوبية ستسقط الشكوى المقدمة أمام منظمة التجارة العالمية.